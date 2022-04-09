أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي.. ومتابعوها: قمر زى زمان

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الظهور الأحدث للفنانة المعتزلة هدى رمزى والتى جرى الكشف عن صورة جديدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى شاركتها شهد رمزى عبر صفحتها الخاصة .

ونشرت شهد رمزى صورة لها مع الفنانة هدى رمزى وعلقت عليها قائلة «عمتي القمر» وظهرت الفنانة فى الصورة بشكل جذاب دون تأثر بتقدمها في العمر وبدت أقرب لهيئتها السينمائية التي كانت عليها قبل اعتزالها الفن .

تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لهدى رمزى

وتفاعل الجمهور مع صورة هدي رمزي بشكل كبير ورأوا أنها لم تتغير وظلت جميلة مثل سنوات مضت حيث علقت الفنانة هالة السعيد على الصورة قائلة: «قمر زى زمان بالظبط».

وعلقت واحدة من الجمهور على الصورة قائلة: «لسا زى ماهى قمر ماشاء الله»، وقالت أخرى «وحشتنا كتير الله يدمها لك نعمة هم أحلى ناس ما بيتعوضوا أبدا.. ربنا يبارك فى عمرها وتفضلي بحضنها العمر كله».

وأضاف آخر مُعلقا على الصورة، وقال: «عمتك من أيام الزمن الجميل كل التقدير والتحية وكل سنة وهيا طيبة وكل عائلتها طيبة وبخير تحياتي لها خاصة ولكى أيضا أستاذة».

تفاصيل اعتزال هدي رمزي

يذكر أن الفنانة هدي رمزى كانت قد قدمت مسيرة فنية طويلة وحافلة بالأعمال المهمة، لكنها قررت اعتزال الفن تماما والابتعاد عن الأضواء والظهور منذ فترة كبيرة.

وهى ابنه المخرج الكبير حسن رمزى وشقيقه المنتج محمد حسن رمزى وعمه الفنان شريف رمزي، ومن أبرز الأعمال الفنية التى قدمتها فيلم حنفي الابهة والمليونيرة الحافية والعبقرى والحب ومع سبق الاصرار وامرأتان والرداء الأبيض وجرى الوحوش وعصر الذئاب .