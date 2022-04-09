تحديث جديد من واتساب لخصوصية محادثات المستخدمين.. «هتكون في أمان»

تعتبر ميزة التشفير التلقائي من طرف إلى آخر أحد أبرز المميزات التي يمكن أن يحصل عليها مستخدم برامج التواصل الاجتماعي والمتخصصة في التراسل الفوري بين الأشخاص.

ويشغل أي تحديثات فيما يتعلق بالتشفير بين الأطراف على تطبيق واتساب أهمية كبيرة للمستخدمين، خصوصًا أنّها تتعلق بالخصوصية في الحديث بين الأشخاص، حيث أعلن التطبيق تحديث جديد سيُطرح لإضافة ميزة جديدة للتشفير بين الأطراف.

ميزة جديدة يضيفها واتساب للتشفير من طرف إلى آخر

وقال موقع wabetainfo، إنّ هذه الميزة تضيف تسمية جديدة في الجزء السفلي من تحديثات الحالة وسجل المكالمات وقائمة الدردشات تدعي أنّها مشفرة من طرف إلى طرف بحيث لا يمكن لأي شخص، ولا حتى القائمين على تطبيق واتساب من الإطلاع عليها أو قراءتها أو الاستماع إليها.

وأضاف الموقع أنّ الميزة الجديدة قيد التطوير خلال الوقت الحالي على النسخ التجريبية WhatsApp beta لنظامي التشغيل أندرويدو WhatsApp Desktop beta.

وأشار الموقع إلى أنّه عقب طرح التحديث ستظهر صفحة أمان جديدة توفر بعض المعلومات حول التشفير من طرفٍ إلى طرف، حيث ستقوم الصفحة الجديدة بإعلام المستخدم بأنّ الرسائل النصية والصوتية ومكالمات الصوت والفيديو، بما في ذلك المكالمات الجماعية، والوسائط ومشاركة الموقع وتحديثات الحالة يتم تأمينها عن طريق التشفير من طرف إلى طرف ، وبالتالي تظل محادثاتك خاصة دائمًا.

تأمين تطبيق واتساب لرسائل المستخدمين ومكالماتهم

وأوضح أنه سيتم توفير المزيد من المعلومات حول كيفية تأمين تطبيق واتساب لرسائل المستخدمين ومكالماتهم على صفحة الأمان الرسمية الخاصة بهم، لكن حتى الآن لم يتم تحديد الموعد الذي سيتم خلاله طرح الميزة.

ويتم تشفير محادثاتك ومكالماتك من طرف إلى طرف وفق تطبيق واتساب، لذا فهي تبقى دائمًا بينك وبين الأشخاص والمجموعة التي تختارها: ولا يمكن حتى WhatsApp وشركتهم الأم Meta قراءتها أو الاستماع إليها.