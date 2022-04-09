واتساب يطرح أدوات رسم جديدة لمستخدمي التطبيق.. اعرفها

أعلن تطبيق المراسلات الشهير واتساب طرح تحديث جديد للمستخدمين عقب الانتهاء من تجربته من خلال Google Play Beta Program، وسيجري الإعلان عنه من خلال الإصدار 2.22.9.7.

طرح أدوات رسم جديدة في التطبيق

وخلال التحديث الجديد يعمل تطبيق واتساب على طرح أدوات رسم جديدة، وهو ما ظهر بالفعل في النسخ التجريبية من هذا الإصدار.

وقال موقع wabetainfo إن تطبيق واتساب كان يعمل على واجهة جديدة لمحرر الرسم الموجود في التطبيق، موضحًا أن التحديث يتضمن أدوات رسم جديدة، حيث ظهر محرر الرسم نفسه الذي أُعلن عنه سابقًا والذي وصدر في نسخة WhatsApp beta لتحديث iOS 22.8.0.73.

ما هو الجديد في تحديث واتساب؟

وأضاف الموقع أن التحديث الجديد للتطبيق يمكن أن ترى من خلاله وجود أدوات رسم جديدة موضوعة في أسفل الشاشة مثل أقلام رصاص جديدة وأداة محو الخطوط، وكانت أداة التعتيم أداة حصرية مطبقة على WhatsApp لنظام iOS، ولكن ظهرت أخيرًا على نسخ WhatsApp العاملة بنظام الأندرويد.

وتستطيع البدء في استخدام أدوات الرسم الجديدة إذا قمت بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من متجر Play، ولكن إذا لم تشاهد محرر الرسم الجديد، فهذا يعني أنه ليس جاهزًا لحساب WhatsApp الخاص بك، وفي هذه الحالة، يمكن التخطيط لطرح المزيد من حسابات WhatsApp في وقت لاحق.

ويعمل تطبيق واتساب بشكل دائم على إضافة العديد من المميزات والتحديثات، والتي تقوم بدورها في تحسين إمكانية استخدام التطبيق لدى الكثير من الأشخاص.