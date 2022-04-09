عاجل.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومخدرة بأكثر من 24 مليون جنيه

نشرت هيئة الدواء المصرية، إنفوجراف عن جهود ضبط سوق الدواء المصري خلال شهر مارس الماضي، إذ أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، تتجاوز قيمتها المالية 24 مليون جنيه.

ضبط أدوية مغشوشة بـ21 مليون جنيه

وتمكن مفتشو الصيدلة بالهيئة بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من 25500 عبوة، حيث بلغت قيمة المضبوطات نحو 21 مليون جنيه.

كما ضبط عدد من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية، وتحررت محاضر ضد عدد من الصيدليات لعدم وجود الصيدلي المسؤول، أو من ينوب عنه.

ضبط صيدلي لتداول أدوية بـ3 ملايين جنيه بطرق غير شرعية

وتمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط عدد من الأشخاص، لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، وبلغت المضبوطات 600 عبوة تقريبا، و4350 أمبولا مخدرا، و1800 قرص ما بين مخدر ومهرب، وما يزيد على 1000 عبوة قطرة من دون فواتير، و1500 شريط من مستحضر خاص بوزارة الصحة والسكان، بنحو 3 ملايين جنيه.

وكما ضبط أحد الصيادلة وهو يعلن عن منتجات دوائية، وتركيبات غير مرخصة، علاوة على قيامه بإيهام المواطنين بوصفات علاجية لمستحضرات مجهولة المصدر، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط مخزن غير مرخص يديره الصيدلي المذكور، يقوم من خلاله بتصنيع التركيبات الخاصة به، وضبط كميات كبيرة من العبوات الزجاجية الفارغة والمعدة للتعبئة، و750 عبوة من المستحضرات غير المسجلة، و600 عبوة من المستحضرات المسجلة داخل مخزن غير مرخص، و550 عبوة من التركيبات بداخلها سائل مجهول المصدر.

وتحررت محضر بالوقائع، وعرضت على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفات المرصودة.

جاء ذلك انطلاقًا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، وإحكام الرقابة عليه.