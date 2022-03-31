10 نصائح من هيئة الدواء لمرضي السكري أثناء الصيام

عدد من النصائح والإرشادات الوقائية، قدمتها هيئة الدواء المصرية لمرضى السكري، المقدمين على أداء فريضة الصيام خلال شهر رمضان المبارك.

وجاءت نصائح هيئة الدواء المصرية، في إطار الحرص على الحالة الصحية لمرضى السكري، وعدم التعرض لأية أزمات صحية مفاجأة بسبب الصيام لفترات طويلة، وتغير مواعيد تناول الأدوية أو جرعات الأنسولين الخاصة بهم، نظرا لأن تغير المواعيد، يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر بعد الإفطار، وانخفاض النسبة خلال ساعات النهار أثناء الصيام.

نصائح لمرضى السكري أثناء الصيام

- يجب مراجعة الطبيب المعالج قبل بدء رمضان من أجل تحديد الجرعات الخاصة بالعلاج ومواعيد تناولها.

- على المريض الذي يتناول جرعات الأنسولين، يجب أن يتم تعديل الجرعة كل ثلاثة أيام على الأقل، بعد قياس نسبة السكر في الدم خلال الصيام وبعد الإفطار، من خلال الطبيب المتابع للحالة.

- يجب أن يقوم المريض يوميا بقياس مستوى السكر أثناء الصيام وبعد تناول وجبة الإفطار.

- تناول كميات مناسبة من المياه، من بعد الإفطار وحتى وجبة السحور، حتى لا يتعرض المريض للعطش الشديد.

- يفضل أن يقوم مريض السكري، بتناول السحور في وقت متأخر قبل أذان الفجر، حتى لا يتعرض لانخفاض السكر في الدم في حالة التبكير بالسحور.

- يجب التأكيد على أن العصائر والمشروبات التي يجرِ تناولها خلال فترة الإفطار أو السحور، تحتوي على نسب قليلة من السكر.

- يفضل أن تحتوي وجبتي الإفطار والسحور، على كربوهيدرات وألياف، إذ أن هذه الأطعمة تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها خلال فترات الصيام.

- الابتعاد عن الأطعمة التى نسب عالية من الدهون والسمن، لانها تحتوي على سعرات حرارية بنسب عالية.

- تجنب الوجبات والأطعمة التى تحتوي على نسب عالية من التوابل، حتى لا يتعرض المريض للعطش الشديد.

- الإكثار من تناول الخضروات والسلطات الخضراء، لأنها تحتوي على نسب عالية من الألياف، التي تساعده على تحمل فترات الصيام.