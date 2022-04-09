لو اشتريت موبايل وطلع فيه عيب.. اعرف إزاي تقدم شكوى وتأخذ حقك

إذا كنت تعاني من سوء خدمات الإنترنت أو الاتصالات، أو اشتريت هاتف محمول واتضح أن به عيوب، تقدم لك «الوطن» الخطوات التي يجيب عليك إتباعها لتقديم شكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث يعمل مركز الاتصال كمستوى ثان لتلقي الشكاوى، حيث يتلقى المركز شكاوى مستخدمي الاتصالات في حالة استنفاذ المستخدمين لكل الوسائل للوصول إلى حل مرضى لشكاواهم مع المشغلين أو مقدمي الخدمة.

وبحسب ما قاله القومي لتنظيم الاتصالات عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، أن مركز تلقي الشكاوى يعمل على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين في إطار الضوابط التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2003 والمعروف بقانون الاتصالات، وعند تلقى الشكاوى يتم التحقيق فيها اعتمادا على المعلومات المقدمة من الشاكي والرد الذى يقدمه المشغل أو مقدم الخدمة.

شكاوى أجهزة التليفون المحمول

وتشمل الشكاوى التي يقوم المركز بالتحقيق فيها، شكاوى توصيل وتغطية شبكات الاتصالات، وخدمات الإنترنت، وتأخر إصلاح الأعطال، والفواتير وطرق محاسبة خدمات الاتصالات، وتوصيل خدمات الاتصالات، وأجهزة التليفون المحمول.

ويلتزم الجهاز بالتحقيق في شكاوى المستخدمين خلال 5 أيام عمل

النتيجة بعد تقديم الشكوى، أما اعتذار رسمي من المشغل أو مقدم الخدمة، وتفسير مرضى لأسباب المشكلة وما تم إتخاذه لعلاج المشكلة، وتعويض مادي في الحالات التي تتطلب تعويض مادي، وتعهد من المشغل أو مقدم الخدمة بعدم تكرار المشكلة مرة أخرى في حالة المشكلات الناتجة عن سوء تصرف من المشغل أو مقدم الخدمة.

في حالة تكرار الشكوى من خدمة معينة أو مشغل معين بما يجعلها شكوى عامة، يتدخل الجهاز للفت نظر المشغل أو مقدم الخدمة للمشكلة، وقد يوصي بتغيير بعض سياسات عمل المشغل بما يحل المشكلة.

وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان تدخل تنظيمي على نطاق واسع لوضع ضوابط لتقديم خدمة معينة تكون مرضية لعامة المستخدمين.

تفاصيل الشكوى

لضمان بحث شكاوى المستخدمين بطريقة فعالة وسريعة يتوجب على المستخدم توفير معلومات مفصلة تشمل: اسم الشاكي وعنوانه، وأرقام التليفونات التى يمكن الوصول له عليها، وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد، وتفاصيل عن الشكوى تشمل اسم المشغل أو مقدم الخدمة وأرقام التليفونات التى يمكن الوصول له عن طريقها وتفاصيل عن الجهة التى تقدم فيها بشكوى لدى المشغل ورقم الشكوى الذي حصل عليه من المشغل، وأي إثباتات قد تكون ذات أهمية مثل العقد المبرم بين المستخدم والمشغل أو مقدم الخدمة الذي يتم بموجبه تقديم الخدمة، أو أي فواتير تثبت قيام المستخدم بدفع ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية.

طرق التواصل مع مركز تلقي الشكاوى

يتم استقبال شكاوى مستخدمي الاتصالات لبحثها العمل على حلها عن طريق:

- رقم 155، من 8 ص – 10م، طوال أيام الأسبوع

- البريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg

- واتس آب 01202155155 – 01111115150– 01015515155- 01551515505

- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات https://complaints.tra.gov.eg

- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك – لينكدان – انستاجرام – تويتر».