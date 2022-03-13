«الشيوخ» يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد اليوم

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد قليل استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

كان مجلس الشيوخ في جلساته الماضية قد وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والمشروعات والخاص بمشروع قانون التأمين الموحد والذى يستهدف توحيد التشريعات الحاكمة لوثائق التأمين.

كما يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم الخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

تنظيم برامج التأمين

تعالج الصياغة الجديدة لمشروع القانون، القواعد التفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، ومن بينها طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر، وكذلك التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

التأمين على المصريين بالخارج

وتهتم الدولة المصرية بأبنائها العاملين فى الخارج، لذا تضمن مشروع القانون الجديد وثيقة التامين على المخاطر التي قد يتعرض لها المصريين في الخارج.

التأمين ضد العجز المستديم

كما نظم مشروع القانون الجديد التأمين متناهي الصغر ضد التأمين ضد مخاطر حالتي الوفـاة والعجـز الكلى المستديم.

وثيقة تأمين للمطلقات

ولأول مرة ينظم مشروع قانون التأمين الموحد، توفير تعويض للمطلقة، وذلك من خلال إصدار وثيقة للتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

استئناف مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد

ووافق مجلس الشيوخ فى جلساته السابقة على عدد من مواد مشروع القانون، ومن المقرر أن يواصل مناقشة بقية المواد خلال الجلسات البرلمانية اليوم وغدا.