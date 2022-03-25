بعد انتشار حرائق المخازن.. «الشيوخ» يناقش مشروع قانون التأمين الموحد الأحد

شهدت الآونة الأخيرة، اندلاع بعض الحرائق في مخازن تجارية، من بينها حريق في مصنع للبلاستيك، بمنطقة شبرا الخيمة، وحريق بمصنع أحذية في المنطقة ذاتها، وغيرها من الحرائق الأخرى.

شركات التأمين مسؤولة عن أضرار الحريق

جاء في مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يجرِ مناقشته في مجلس الشيوخ، بشأن التأمين من مخاطر الحريق، أن شركات التأمين، هي المسؤولة عن كل الأضرار الناتجة من وقوع الحرائق، ولا يقتصر دور شركات التأمين على الأضرار الناشئة مباشرة نتيجة للحرائق، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها.

وليس فقط الأضرار الناتجة عن وقوع الحريق، فقد ألزم مشروع قانون التأمين الموحد شركات التأمين، أن تكون مسؤولة عن الأشياء التي تضيع أو تُفقد أثناء الحرائق، في حال لم تعرض للسرقة، وذلك بحسب ما جاء في نص مشروع القانون.

هدف مشروع قانون التأمين الموحد الجديد

كما ألزم مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي تُستكمل مناقشته، الأحد المقبل، شركات التأمين عن إصلاح الأضرار التي تقع على الأشياء المؤمن عليها نتيجة اندلاع الحريق، وليس فقط لسبب وقوع حريق، أيضا تكون الشركة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن قوة قاهرة أو وقوع حادث مفاجئ، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، الذين يتضررون من وقوع الحرائق، إذ يكون عادة لها أثر سلبي على السلع التي تمثل لهم مصدر دخل.

والجدير بالذكر، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف إلى وضع قواعد منظمة لصناعة التأمين في مصر، فيصبح هناك قانون شامل في ينظم عمليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وهذا انطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه صناعة التأمين في حماية الثروة القومية.