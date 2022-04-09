اعتاد أهالي مدينة الإسكندرية، البحث يوميا عن مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة موعد أذان صلاة المغرب والفجر، بسبب ارتباطهما ببدء ساعات الإفطار والإمساك عن الطعام والشراب، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى، ومن يوم إلى آخر، لذلك يبحث المواطنون بشكل يومي عن موعد أذان المغرب لليوم الثامن من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في الإسكندرية

ويبحث أهالي محافظة الإسكندرية، عن مواقيت الصلاة في شهر رمضان، خاصة موعد أذان صلاة المغرب اليوم 8 رمضان بالإسكندرية، لذلك تنشر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في محافظة الإسكندرية، عبر موقعها الإلكتروني وذلك كخدمة للقراء، من أجل التعرف على موعد الإفطار في محافظة الإسكندرية.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان 2022، يكون موعد أذان المغرب اليوم السبت في الإسكندرية الساعة 6:25 مساءً، حيث تتم زيادة دقيقة يومياً في شهر رمضان ويتأخر الإفطار عن كل يوم بنفس المدة.

مواقيت الصلاة في ثامن أيام شهر رمضان

أما عن مواقيت الصلاة في ثامن أيام شهر رمضان في الإسكندرية، فجاءت كالتالي:

- أذان الفجر في الساعة 4:09 صباحًا، ومعه يكون بدء صيام يوم جديد، ويقل عدد الدقائق يوميًا عن اليوم الماضي ليبدأ الصيام مبكرًا.

- الشروق في الساعة 5:40 صباحًا.

- أذان الظهر في الساعة 12:02 مساءً، ويثبت ميعاد صلاة الظهر منذ أيام عند هذا الموعد دون تغير.

- يأتي أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

- ويُرفع أذان المغرب الساعة 6:25 مساءً.

- ويأتي أذان العشاء الساعة 7:47 مساءً، وبعدها يؤدي المصلون صلاة التراويح بعد أن فتحت جميع المساجد أبوابها هذا العام.