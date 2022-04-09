تتصدر مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في محافظة أسيوط، البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة موعد الإفطار والإمساك عن تناول الطعام والشراب في ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في محافظة أسيوط

ويبدأ صيام يوم 8 رمضان مع رفع أذان فجر السبت الموافق 9 أبريل 2022 بمحافظة أسيوط، وفقا لإمساكية رمضان 2022 المعلنة عبر الموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة، كما يرفع أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 6:17 مساءً 9 أبريل 2022.

مواقيت الصلاة اليوم 8 رمضان في أسيوط

وتقدم «الوطن» خدمة مواقيت الصلاة ومنها، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 رمضان في محافظة أسيوط، وهي كالتالي:

- أذان الفجر 4:11 صباحًا.

- الشروق 5:38 صباحًا.

- أذان الظهر 11:57 صباحًا.

- أذان العصر 3:28 مساءً.

- أذان المغرب 6:17 مساءً.

- أذان العشاء 7:34 مساءً.

عدد ساعات صيام اليوم 8 رمضان في أسيوط

ويبلغ إجمالي عدد ساعات الصيام اليوم السبت 9-4-2022، نحو 14 ساعة و24 دقيقة، بزيادة دقيقة واحدة عن أمس الجمعة 8 أبريل 2022 والموافق 7 رمضان 1443 هجريا.

استعدادات أوقاف أسيوط بالمساجد

واستعدت مديرية الأوقاف بأسيوط، منذ اليوم الأول لشهر رمضان، من خلال حملات مستمرة تم فيها تنظيف المساجد وتطهيرها وتعقيمها استقبالا للشهر الكريم، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

كما نوهت «الأوقاف» لالتزما المساجد بمواقيت صلاة المغرب والصلوات الخمس، حسب فروق التوقيت التي حددتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.