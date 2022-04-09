مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في محافظة دمياط

يحرص الصائمون على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم السبت 8 رمضان في محافظة دمياط، وذلك لاختلاف مواقيت الصلاة في المحافظات عن مواعيدها في القاهرة بضع دقائق، وتصل عدد ساعات الصيام في دمياط اليوم السبت إلى 14 ساعة و36 دقيقة.

ويُؤذن لصلاة المغرب اليوم السبت ثامن أيام شهر رمضان المبارك، الساعة 6:17 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط، ووفقا للهيئة العامة للمساحة، أي قبل دقيقة من موعد أذان المغرب اليوم السبت في محافظة القاهرة، التي يُرفع أذان المغرب فيها عند الساعة 6:18 مساء.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم السبت 8 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

وبحسب منشور مديرية الأوقاف بدمياط، الذي عممته على مساجد المحافظة، يأتي موعد أذان المغرب اليوم السبت الثامن من شهر رمضان المبارك حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط قبل موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلى لمحافظة القاهرة الذي يرفع عند الساعة 6:17.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب السبت 8 رمضان في دمياط

موعد أذان الظهر 11:54 دقيقة.

موعد أذان العصر 3:29 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب 6:17 دقيقة مساءً.

موعد أذان العشاء 7:38 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة في القاهرة 9 أبريل 2022

موعد أذان الظهر 11:57 دقيقة.

موعد أذان العصر 3:30 دقيقة.

موعد أذان المغرب 6:18 دقيقة مساء.

موعد أذان العشاء 7:37 دقيقة مساء.