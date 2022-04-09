الخشت يكشف عن مواقف تحدث فيها مع الله منذ الابتدائية في «كلم ربنا»

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن مواقف تحدث فيها مع الله سبحانه وتعالى، وذلك خلال استضافته في برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، والذي يُذاع على راديو «90 90»، إذ ذكر أن الحديث مع الله عز وجل عنده، مثل الكثيرين، فكان دائما يناجي ربه، ودائما الحديث مع الله، وهذا حدث في مواقف عديدة.

الخشت ناجي ربه وهو طفل في الصف السادس الابتدائي

وتذكر «الخشت»، المحطات الجوهرية في حياته، إذ بدأ في مناجاة ربه عندما كان طفلًا في الصف السادس الابتدائي، «كنت طفل والموضوع كان مهم جدًا بالنسبة لي، كنت بدعي ربنا أجيب درجات كبيرة في الشهادة الابتدائية، لإننا وأحنا أطفال مكناش بنتقيم في المدرسة، كانت سنة أولى ابتدائي وثانية وثالثة ليس بها نجاح أو سقوط، لكن كان هناك نجاح وسقوط في رابعة فقط، ولم يكن في خامسة هذا الأمر».

طلبت من ربنا أحصل على درجات كبيرة في الشهادة الابتدائية

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الصف السادس الابتدائي كان بالنسبة للمرحلة الابتدائية هو التقييم الحقيقي «كنا بنمتحن في مدرسة غير المدرسة بتاعتنا، كلمت وقتها ربنا سبحانه وتعالى، وكنت طول الوقت محتاج لربنا لأن الأسباب المحيطة بي لم تكن كافية، ما يحيط بي من أسباب وما حولي من سند أو وسائل لم تكن كافية، والحمد لله ربنا استجاب لي واللي كنت طالبه من ربنا حصل، واللي كان نفسي فيه حصل».