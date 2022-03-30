الخشت: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بدعم سياسي كامل

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، احتفالية لتكريم المرأة المصرية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والمستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، حيث تم تكريم عدد من السيدات ممن لهن إسهامات بارزة في مختلف المجالات، إلى جانب تكريم عضوات مجلس جامعة القاهرة.

حضر الاحتفالية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونواب رئيس جامعة القاهرة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب، وممثلو هيئة قضايا الدولة.

الخشت: جامعة القاهرة تعمل على تأهيل المرأة

وخلال الاحتفالية، تم عرض فيلم وثائقي عن هيئة قضايا الدولة ودورها في دعم المرأة، كما تم عرض فيلم لجامعة القاهرة يرصد دور المرأة ومشاركتها منذ الأميرة فاطمة إسماعيل التي تبرعت بمجوهراتها وأرضها لبناء مبنى للجامعة، والمكانة التي تحظى بها المرأة داخل جامعة القاهرة، وما حققته الجامعة في ملف تمكين الكفاءات من النساء، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير حرم جامعي آمن للجميع.

الخشت: 47% من مناصب القيادة فى الجامعة للمرأة

كما شهدت الاحتفالية تكريم عضوات مجلس جامعة القاهرة وعدد من الكوادر النسائية بالجامعة، إلى جانب تكريم نحو 30 سيدة من مجالات مختلفة، حيث تم تكريم وزيرات وسفيرات وإعلاميات عن دورهن المتميز والمؤثر تجاه وطنهم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه في إطار جهود الجامعة لتحقيق تمكين وتأهيل المرأة لتولي المناصب القيادية، بلغت نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية 47% من إجمالي القيادات داخل الجامعة في كل القطاعات والمناصب، وبلغت نسبة توليها منصب العمادة على مستوى كليات ومعاهد الجامعة نحو 34.6% من عدد عمداء الجامعة، بالإضافة إلى 65% من وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، و44% من وكلاء الدراسات العليا، و48% من وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب رئاستها عدد من الأقسام العلمية داخل الكليات.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري الذي تم إطلاقه منذ أكثر من 4 سنوات استطاع تغيير مفاهيم وتصورات المجتمع الجامعي عن المرأة من خلال السُبل العلمية والعملية الممنهجة لأن بداية التغيير نحو المساواة ونحو تعزيز قيم العدالة تبدأ بتغيير الأفكار، وأن هذه الصورة المغلوطة تحتاج إلى أن تتحول للنظر إلى المرأة كإنسان مما يساعد على تغيير الكثير من السلوكيات.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، يقوم عملها على 3 محاور، أولها محور التوعية لمنتسبي الجامعة بقضايا العنف ضد المرأة وأشكاله وكيفية مجابهته، وثانيها محور الدعم القانوني والنفسي، وذلك من خلال وضع آلية للشكاوى داخل الجامعة وقيام الوحدة بالتحقيق في الشكاوى من خلال الشؤون القانونية للجامعة، والمحور الثالث هو التمكين؛ بهدف تمكين الفتاة من الدفاع عن نفسها، وكذلك تمكينها من معرفة حقوقها وكيفية الحصول عليها. كما أشار إلى الجهود التي بذلتها إدارة الجامعة السابقة في وحدة مكافحة التحرش.