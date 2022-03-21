«الخشت»: تعزيز دور البحث العلمي للمساهمة في إدارة تغير المناخ 

تستضيف جامعة القاهرة، الأربعاء المقبل، الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للقمة العالمية السابعة والعشرين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، في ندوة بعنوان «تغيرات المناخ .. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ»، يديرها الدكتور محمد الخشت، في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

الخشت: نعمل على زيادة الوعي بمخاطر التغيرات المناخية

وتأتي الندوة في إطار مواصلة جامعة القاهرة موسمها الثقافي الذي أعلن عنه الدكتور محمد عثمان الخشت، مع بداية الفصل الدراسي الثاني من خلال تنظيم عدد من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، وإقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.

الخشت: تعزيز دور البحث العلمي للمساهمة في تمكين وإدارة تغير المناخ

وقال الدكتور الخشت، إن الندوة تهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة تغير المناخ، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل على المساهمة في التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ من خلال مشروعات بحثية تطبيقية في إطار تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أطلقت مسابقة بين أعضاء هيئة التدريس لتقديم مقترحات بحثية تطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، واستحدثت برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بكلية العلوم في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، وطبقًا لاتفاقية الجامعة مع وزارة البيئة والبنك الدولي لإعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع متكامل للتقليل والحد من تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وبالتزامن مع لفت أنظار العالم لمصر لاستضافتها مؤتمر المناخ العالمي COP27 نوفمبر المقبل وحرص مصر على القيام بدورها الرائد والقيادي في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي.