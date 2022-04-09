تعرف على تشابهات لعبة الحبار الكوري ولعبة السبيط المصري في الكبير أوي

يواصل الفنان أحمد مكي تقليد المسلسل الكوري العالمي لعبة الحبار في مسلسله التليفزيوني الرمضاني الكبير أوي، حيث يستمر للحلقة الثانية في تقليد كوميدي للمسلسل الشهير.

وترصد «الوطن» الفوارق والاختلافات بين لعبة الحبار ولعبة السبيط في هذا التقرير

اللعبة الأولى.. عروسة المولد دمية النسخة المصرية

استبدل فريق مسلسل الكبير أوي شكل العروسة في المسلسل الكوري، والتي تعد دمية شهيرة هناك، بعروسة المولد المصري المعروفة فى كافة أرجاء الأرياف المصرية، وتم استبدال اسم اللعبة لتكون «تماثيل إسكندرية» في حين تم الإبقاء على نظام اللعبة كما هي دون تغير

اللعبة الثانية.. نفادي يغدر بـ «تباظة»

تم استبدال اللعبة الثانية تمامًا من لعبة الحبار إلى لعبة السبيط حيث كانت اللعبة الثانية فى «الحبار» تحمل اسم قرص العسل في حين أصبحت اللعبة الثانية في «السبيط» صيادين السمك.

وظهر غدر الأصدقاء لبعضهم البعض في اللعبة الرابعة من لعبة الحبار الكوري عندما غدر أحد اللاعبين بصديقه فى الفريق وعرضه للموت، إلا أن هذا المشهد تم تقديمه فى لعبة السبيط ولكن عن طريق «نفادي» و«تباظة» عندما غدر الأول بالثاني وعرضه للموت فى اللعبة.

مسلسل الكبير أوي الجزء السادس من إنتاج سينرجي ومن إخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد وهشام إسماعيل ومحمد سلام.

يذكر أن مسلسل لعبة الحبار أو «سكويد جيم» هو مسلسل كوري جنوبي عرض نهاية العام الماضي من إنتاج منصة «نتفليكس» وحقق نجاح عالمي.