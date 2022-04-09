مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 8 والقنوات الناقلة

بعد مرور أسبوع من السباق الرمضاني، أثار مسلسل الكبير أوي 6 الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما حصل على العديد من الإشادات، خاصة بعد عرض الحلقة الخامسة والتي كانت تحتفل بها مربوحة، زوجة الكبير، والتي تمثل دورها الفنانة رحمة أحمد، ما جعل الكثير من الراغبين في مشاهدة المسلسل يبحثون عن الموعد والقنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير، الموعد والقنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6، والتي جاءت كالتالي:

الموعد والقنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6

بعد غياب سنوات لمسلسل الكبير أوي، عاد الجزء السادس بقوة، ليلتف حوله الكثير من عشاق الكوميديا، وحرصت قناة ON E على الحصول على حقوق بث وإذاعة مسلسل الكبير أوي 6، ويتم عرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة 6:20 مساءً في توقيت الإفطار، ويتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، كما يتم إعادتها في اليوم التالي في تمام الساعة 2 مساءً.

وحقق مسلسل الكبير أوي 6، نجاحا كبيرا بعد ظهور الوجه الجديد رحمة أحمد، والتي تجسد دور مربوحة الزوجة الجديدة للكبير، فضلا عن سلاسة أحداثه ومواقفه الكوميدية التي اعتدنا عليها.