أحمد مكي يُحاكي لعبة الحبار في الكبير أوي 6 بـ«السبيط»: الكسبان بيكسب

حظى البرومو الدعائي الأول لمسلسل «الكبير أوي 6» للفنان أحمد مكي، بردود فعل واسعة من قبل الجمهور، على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك فور طرحه من قبل قناة العرض «ON»، حيث يُعرض عبر شاشتها حصريًا في رمضان.

كوميديا أحمد مكي في لعبة السبيط

وكشف برومو مسلسل الكبير أوي 6، عن محاكاة أحمد مكي، للمسلسل الكوري الشهير «لعبة الحبار»، وذلك بصبغة كوميدية، حيث أطلق عليها اسم «لعبة السبيط»، وقال: «الكسبان بيكسب.. والخسران بيخسر.. والجعان بياكل.. والعطشان بيشرب».

تفاصيل المسلسل الكوري لعبة الحبار

يذكر أنّ مسلسل «لعبة الحبار»، أحدث الأعمال الدرامية الكورية، والذي طُرح عبر منصة نتفليكس، قبل نحو 6 شهور، لاقى ردود فعل واسعة على مستوى العالم، ما بين مؤيد ومعارض، إذ خرجت دعوات تطالب بمقاطعة العمل.

تدور أحداث مسلسل لعبة الحبار في 9 حلقات في إطار درامي تشويقي، حول مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب الغامضة للفوز بجوائز مالية ضخمة تبلغ قيمتها 45.6 مليار وون «38.5 مليون دولار أمريكي»، كما يسلط الضوء على المجتمعات غير العادلة، ويبرز فكرة انتشار العنف والخداع في المجتمع.

أبطال وأحداث مسلسل الكبير أوي 6

ويعود الفنان أحمد مكي، في موسم دراما رمضان 2022، بجزءٍ جديد من مسلسل الكبير أوي، بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار الـ5 مواسم السابقة، إذ خرجت مطالبات جماهيرية طوال السنوات الأخيرة، بضرورة تقديم جزءًا جديدًا.

الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، من بطولة كل من أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سالم، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، أحمد سعد، أسما إبراهيم.