الكبير أوي 6 لعبة الحبار يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي

حققت مشاهد مسلسل الكبير أوي 6 لعبة الحبار نجاحاً كبيراً، وقت عرض الحلقة أمس على قناة on e، حيث تفاعل معه الجمهور وكتبوا إشادات كبيرة على أداء أحمد مكي في الحلقة، ومن المعروف أن العمل يدور في إطار تشويقي كوميدي، ويعود به «مكي» بعد غياب سنوات طويلة، منذ تقديم الجزء الخامس.

الكبير أوي 6 لعبه الحبار

جاء ضمن أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل الكبير أوي، ظهور «مكي» مع أهالي المزاريطة في لعبة الحبار، وهو المشهد المأخوذ من المسلسل الكوري «squid game»، الذي تدور قصته الأساسية حول مجموعة من الأِشخاص يشاركون في سلسلة الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية، وهو ما حدث أمس مع الكبير أوي بطريقة كوميدية.

وحازت مشاهد لعبة الحبار في مسلسل الكبير أوي 6 بمشاهدات عالية أمس، بمجرد عرض الحلقة السابعة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات كثيرة وكوميكسات من الجمهور المتابع للحلقة.

مسلسل الكبير أوي 6 يتصدر مشاهدات على Watch it

وتصدر مسلسل الكبير أوي المرتبة الثانية بين الـ 10 أكثر مشاهدة بين الأعمال المنافسة على منصة Watch it، بعد مسلسل الاختيار 3 الذي تصدر القائمة، وذلك بعد ظهور «مربوحة» الشخصية التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وحققت صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تميزت بخفة ظلها.