أحمد مكي ينقذ مربوحة في لعبة السبيط في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 8

للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، يتصدر مسلسل الكبير أوي 6، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دارت أحداث الحلقة السابعة حول لعبة السبيط، التي وجد أهل المزاريطة أنفسهم بداخلها بعد استيقاظهم من النوم، وانتهت المسابقة الأولى منها بفوز الكبير وزوجته وأبنائه وأصدقائه.

فريق الكبير في لعبة السبيط

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 6، بالمسابقة الثانية من لعبة السبيط، التي طلب فيها منهم المتحكم في اللعبة تكوين فرق مختلفة ليصبح كل فريق 4 أفراد، ويتكون فريق الكبير أوي من زوجته مربوحة وابنيه جوني والعترة.

الكبير ينقذ زوجته من الموت في لعبة السبيط

وعندما بدأت اللعبة نجح فزاع وهجرس في الفوز باللعبة، في حين أن أحد أفراد الفريق خسر ثم توفي في الحال، وبالانتقال لفريق الكبير، في البداية خرج الكبير من لعبة البيضة، وعند سقوط ابنه جوني على الأرض، فدته مربوحة لتخسر هي بدلا منه، لتخرج هي أيضا.

ونجح العترة -ابن الكبير- في الحصول على بيضة ليعطيها لوالده، وعندما يقترب الوقت من الانتهاء، يستطيع الكبير الحصول على بيضة أخرى لينقذ بها زوجته مربوحة.