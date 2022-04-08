استمرار مقالب الأبناء في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 7

إشادات كثيرة نالها مسلسل الكبير أوي 6، والذي يعرض في السباق الرمضاني من بطولة الفنان أحمد مكي، بعد أن ظهرت إحدى النجوم الجديدة رحمة أحمد، والتي تمثل دور زوجة الكبير أوي نجاحا مبهرا في المسلسل، وخصوصا بعد عرض الحلقة الخامسة، والتي كانت تحتفل بها مربوحة بحفل زفافها على الكبير أوي.

وجاء هذا النجاح الكبير ليجعل الكثير من عشاق الكوميديا يحرصون على مشاهدة المسلسل، ويبحثون عن توقعات الحلقة الجديدة بعد عرضها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير توقعات مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 7، والتي جاءت كالتالي:

توقعات مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 7

ودارت أحداث الحلقة 6 أمس حول رفض أبناء الكبير أوي لوجود مربوحة زوجة الكبير في المنزل بجوار والدهم، ما جعلهم يقومون بإجراء المزيد من المقالب، حتى وصل الإمر إلى سقوطها من السلم.

ومن المتوقع أن تستمر الأحداث في حلقة اليوم حول هذا الأمر أيضا، ليحرص الأبناء على جعل مربوحة تتخذ قرارها بأن تترك المنزل، كما أنه من المتوقع أيضا أن يقوم الكبير أوي بحل تلك المشكلة، ومنع أبنائه من الاقتراب من مربوحة.