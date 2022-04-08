مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 7 والقنوات الناقلة

حالة من الجدل الواسع أثارتها الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 6، والتي كانت تدور أحداثها حول احتفال مربوحة زوجة الكبير أوي الجديدة بحفل زفافها عليه، لترتدي بعض الملابس غير المناسبة لتلك الليلة، ثم تسقط مربوحة من النافذة في ثاني يوم لها في منزل الكبير.

وبعد نجاح تلك الحلقة بشكل كبير وتداول الكثير من الكوميكس عن تلك الحلقة، أخذ الكثيرين من محبي مشاهدة الكوميديا، وخصوصا الفنان أحمد مكي يبحثون عن الموعد والقنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6، ما جعل بوابة «الوطن» تحرص على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل دائم ومستمر، وتوضح الموعد والقنوات الناقلة، والتي جاء كالتالي:

الموعد والقنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6

حرصت قناة ON E على الحصول على حقوق بث مسلسل الكبير أوي 6، ليتم عرض المسلسل قي توقيت مثالي وهو وقت الإفطار، لتبدأ الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير في تمام الساعة 6:20 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:50 صباحا، ويتم إعادته مره أخرى في تمام الساعة 2 ظهرا من اليوم التالي.

تردد قناة ON E

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD