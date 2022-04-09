فوز مكي ومربوحة في «كيكا على العالي» بمسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 8

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 6 استكمال لعبة السبيظ والتي بدأت في الحلقة الماضية، فبعد فوز فريق الكبير أوي والذي يتكون من زوجته وابنائه في مسابقة البيضة، انقسم الفريق ليرفض ابناءه اشتراك والدهم معهم في نفس الفريق في اللعبة المقبلة.

وبحث الكبير أوي عن فريق آخر ليقوم بتكوينه، ليستعين بفزاع وأشرف، ثم يأتي المتحكم في اللعبة ليخبرهم أن اللعبة الثالثة ستكون بنظام كيكا على العالي، وعندما يعرف الكبير ما تحتاج إليه هذه اللعبة من رشاقة ولياقة، يحاول أن يعود لفريق زوجته وابناءه مرة أخرى بدل من هجرس ولكنهم يرفضون.

فوز الفريقين يحميهم من الموت في لعبة السبيط

وتبدأ اللعبة بفريق مربوحة وأبناء الكبير، وبعد مرور الفترة المسموحة، يستطيع الفريق بأكمله الفوز بالتواجد أعلى الصناديق، ليتم إعلان الفريق بأكمله، ما يجعل الكبير يفرح بفوز زوجته وابناءه لأن هذا ينقذهم من الموت.

ثم يبدأ فريق الكبير دوره، وبعد مرور الوقت المخصص للعبة، يفوز فريق الكبير أوي أيضًا في هذه المسابقة، ليتم بذلك إعلان فوز فريق الكبير أوي.