مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 8.. هجرس بديل أحمد مكي في الفريق

حالة من الجدل الواسع أثارتها الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي 6، والتي دارت أحداثها حول «لعبة السبيط» التي وجد أهل المزاريطة أنفسهم بها بعد إفاقتهم من النوم، لتبدأ اللعبة بمشاركة كل من أفراد القرية في مسابقة «تماثيل إسكندرية تماثيل مبتتحركش»، التي انتهت بفوز الكبير بأسرته وأصدقائه، وخسارة عدد من أفراد القرية الذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للصعق الكهربائي.

ودارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 6 حول استكمال اللعبة بعدد من المسابقات الأخرى، لتأتي المسابقة الأولى ليكون الكبير فريقا مكونا من زوجته وأبنائه، ليلعبوا في مسابقة «البيضة»، وبعد خروج الكبير ومربوحة من اللعبة، ينجح أبناؤه في استعادتهما مرة أخرى قبل انتهاء الوقت المحدد، ما يجعلهم يفوزون في تلك المسابقة.

جوني والعترة يستبعدان الكبير من الفريق ويضمان هجرس

وبعد الفوز في المسابقة للثانية، قرر ابنا الكبير الاستغناء عن والدهما من الفريق وضم هجرس بدلا منه، ليقوم الكبير بتكوين فريق آخر، وتبدأ مسابقة «كيكة على العالي» في لعبة السبيط بفريق مربوحة وأبناء الكبير، ويستطيعون الفوز بها.

ثم يأتي الدور على فريق الكبير أوي، وبعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لمسابقة «كيكة على العالي»، يستطيع الكبير أوي وفريقه الفوز في تلك المسابقة، ما يجعله يتخطى هذه المسابقة بالفوز.