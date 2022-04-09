محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات «حياة كريمة» بمركز زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ستغير شكل الحياة في قرى مركز زفتى، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ 1075 مشروعاً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.5 مليار جنيه.

الاجتماع الأسبوعي لوحدة حياة كريمة بالغربية

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، بحضور أعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمبادرة، بحضور نجوى العشيري، السكرتير المساعد وأعضاء الوحدة، وخلال الاجتماع، اطلع المحافظ على موقف المشروعات البالغ عددها 1075 مشروعاً، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ 389 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تخطت 45%، بتكلفة إجمالية 4 مليارات و474 مليون جنيه.

وناقش المحافظ مع أعضاء الوحدة الموقف الحالي لعدد 131 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي، وعدد 202 مشروع في قطاع مياه الشرب، بإجمالي تكلفة 962 مليون جنيه، كما ناقش مشروعات قطاع الكهرباء، البالغ عددها 108 مشروعاً متنوعاً ما بين مد شبكات وتنفيذ مهمات، وكذلك الموقف الفعلي لـ55 مشروعاً في قطاع الغاز الطبيعي، و54 مشروعاً في قطاع الاتصالات.

قطاع التعليم يتصدر تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وأشاد المحافظ بتصدر قطاع التربية والتعليم نسب الإنجاز وذلك بنسبة بلغت 96 % حيث تم نهو عدد 73 مشروع من أصل 84 مشروع وجاري العمل بعدد 10 مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية 178,84 مليون، كما أشاد بتقدم الأعمال في إنشاء 9 مجمعات خدمية حكومية و 9 مجمعات زراعية وبيطرية بنسب إنجاز تخطت الـ 90%.

وفي سياق متصل، ناقش «رحمي» ما وصلت إليه نسب التنفيذ في مشروعات الشباب والرياضة والصحة، حيث بلغ عدد المشروعات في الشباب والرياضة 29 مشروع جاري العمل بعدد ٢٠ مشروع منها بنسبة إنجاز 19,2% وبتكلفة مالية 187,6 مليون ، إلى جانب 24 مشروع في قطاع الصحة بتكلفة مالية 521 مليون و 8 مشروعات في قطاع الإسعاف بتكلفة مالية 18 مليون.

كما تابع المحافظ، خلال اجتماعه، نسب نهو الأعمال وتطوراتها في قطاعات الرصف والسكة الحديد والبريد تبطين الترع والكباري والعمارات السكنية وسكن كريم ونقاط الشرطة وأبراج المحمول والمجمعات الصناعية والأسواق والمواقف والحماية المدنية.