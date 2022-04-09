وزارة التربية والتعليم تُطلق تطبيق «مدرستنا بلس».. تعرف على التفاصيل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال صفحته الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إطلاق وزارة التربية والتعليم لتطبيق «مدرستنا بلس» والذي يتضمن شرح ودروس وتطبيقات تعليمية لمختلف المراحل الدراسية.

تفاصيل إطلاق وزارة التربية والتعليم لـ تطبيق «مدرستنا بلس»

وتستعرض «الوطن» كل ما يريد أولياء الأمور والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة معرفته حول التطبيق الجديد «مدرستنا Plus» الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم.

9 معلومات عن تطبيق «مدرستنا بلس»

1 - أول تطبيق إلكتروني، ترعاه وتشرف عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2 - يضم التطبيق ناشرين تعليمين مختلفين، وكل ما يحتاجه الطلاب سواء شرح أو تطبيقات تعليمية.

3 - تطبيق «مدرستنا بلس» لجميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

4 - يشمل تطبيق «مدرستنا بلس» كافة برامج القناة التعليمية «مدرستنا» سواء التربوية أو الترفيهية.

كيفية تحميل تطبيق «مدرستنا بلس».. خطوات بسيطة

5 - يمكن تحميل التطبيق الجديد على جميع الهواتف المحمولة بطريقة سهلة كالتالي:

- من خلال نظام الأندرويد: عبر الضغط على هذا الرابط.

- من خلال نظام الـ ios: عبر الضغط على هذا الرابط.

تطبيق «مدرستنا Plus» يقدمه خدماته بشكل مجاني

6 - يستطيع كافة الطلاب الاستفادة بالمحتوى التعليمي والترفهيي الذي يقدمه التطبيق بشكل مجاني.

7 - يوفر التطبيق لجميع الطلاب شرح للدروس مع معلمين مختلفين، بالإضافة إلى أسئلة ومراجعات عامة وامتحانات في مختلف المواد الدراسية.

8 - بعد تنزيل التطبيق سوف سيتم التسجيل من خلال إدخال رقم الموبايل واستلام كود التفعيل وإدخاله في المكان المخصص، ثم يتم إدخال البيانات الأخرى المطلوبة كافة، من الاسم والرقم السري والبريد الإلكتروني الشخصي، بالإضافة إلى اللغة المراد استخدامها في التطبيق.

9 - يتم بعدها تحديد المحتوى الذي يبحث عنه الطالب، ثم اختيار الصف الدراسي.