3.3 مليار جنيه حصيلة الضرائب بجمارك السخنة فى مارس المالية

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال لتحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية واستقرار الأسعار. وتلقى «معيط»، أمس، تقريراً من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج خلال مارس الماضى عن مشمول ١١ ألفاً و٤٠٠ شهادة جمركية وارد نهائى، بإجمالى ٢٢٣٩٣ حاوية بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات».

وأضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٨٣٤ مليوناً و٢١٧ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصَّلة عن هذه الشهادات حوالى ٢ مليار و٥٤٨ مليوناً و٤٥٠ ألف جنيه، موضحاً أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة صدّرت مشمول ١٥٦٨ بياناً جمركياً، بعدد حاويات ١٢٥٧٧ خلال مارس الماضى.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصَّلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصَّلة بجمارك السخنة خلال مارس الماضى بلغت ٣ مليارات و٣٩١ مليوناً و٦٦٧ ألف جنيه.