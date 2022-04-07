هاني شاكر: توقيع بروتوكول مع الضرائب لتحصيل المستحقات وحل الخلافات

وقعت مصلحة الضرائب المصرية برتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية بشأن تنظيم قواعد حساب وتحصيل الضرائب المستحقة علي أعضاء النقابة المتمثلين في أعضاء شعب «الغناء - العزف- التأليف الموسيقي والتلحين والتوزيع والقيادة»، وذلك على الخدمات التي يقدمونها باعتبارهم مهنيين، ووقع البروتوكول مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب بالنيابة عن رضا عبد القادر رئيس المصلحة، والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب المصرية والنقابة للنظر في أي خلاف

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه حرصًا من المصلحة على حل أي خلافات بشكل ودي فإنه وفقًا لهذا البروتوكول فسوف يتم تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب المصرية والنقابة للنظر في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول هذا فضلا علي القيام ببحث ودراسة المشكلات والشكاوي التي قد تثار من قبل المتعاملين مع أعضاء النقابة الموسيقية والرد علي كافة الاستفسارات الضريبية، موضحًا أنه سيتم العمل على حل أي نزاع قد ينشا بين المصلحة وأحد أعضاء النقابة قبل الشروع في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أحد أعضاء تلك النقابة.

النقابة حريصة على صغار الموسيقيين

ومن جانبه قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أنه تم توقيع هذا البروتوكول إيماناً من نقابة المهن الموسيقية بوطنية أعضائها وحرصهم علي عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مؤكدا أن هذا البروتوكول وضع نصب عينيه صغار الموسيقيين الذين يمثلون القطاع العريض من الموسيقيين العاملين بنسبة تصل الى أكثر من 70% منهم، بحيث يقوم هذا البروتوكول بحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات التي يواجهها أعضاء نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أن نقابة المهن الموسيقية حريصة كل الحرص على صغار الموسيقيين وتعمل جاهدة لتحقيق ما فيه صالحهم وخاصة مع الظروف الصعبة التي يمرون بها، وأي عضو في النقابة لديه مشكلة مع الضرائب يتوجه فورا إلى النقابة والتي ستقوم بدورها في التواصل مع مصلحة الضرائب لحل تلك المشكلات بشكل ودي .