أسعار عمرة رمضان 2022 «الثلث الأخير».. اعرف قيمتها بحسب النجوم

مع اقتراب الثلث الثاني والثالث من الشهر الكريم، يبحث الكثير عن أسعار عمرة رمضان 2022، خاصة في الأيام الأخيرة، إذ تعتبر بأجر وثواب الحج، وبحسب خبراء في مجال السياحة الدينية، فأن سعر عمرة العشر الآواخر من رمضان زادت للضعف، ليصل سعرها لـ60 ألف جنيه للقسم الاقتصادي.

أسعار عمرة رمضان 2022

قال باسل السيسي نائب رئيس شعبة السياحة الدينية باتحاد الغرف السابق، إن أسعار عمرة رمضان 2022، تضاعفت هذا العام، لعدة أسباب منها الإجراءات الاحترازية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، التي تتضمن تقليل أعداد المعتمرين في وسائل النقل، والفنادق، إلى النصف، فضلا عن تحليل الـPCR قبل وبعد أداء مناسك العمرة.

وشدد في تصريحات لـ«الوطن»، على أن تلك الإجراءات الاحترازية، كانت ضمن أسباب رفع قيمة تكلفة أداء العمرة للضعف تقريبًا، فضلا عن أن تحديد نسبة المصريين المسموح لهم بأداء مناسك العمرة، أقل من الأعوام الماضية.

أضاف أن سعر عمرة رمضان الاقتصادي 2022 خلال الثلث الثاني من الشهر الكريم، تبدأ من 45 ألف جنيه، وتصل لـ50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن العمرة في العشر الآواخر من رمضان قد تصل لـ60 ألف جنيه.

وأوضح أنه من السهل توقع سعر عمرة رمضان الاقتصادية، لأنها ذات فترة طويلة -نحو أسبوعين- مضيفًا أن رحلات الـ4 أو 5 نجوم، تختلف حسب رغبة المعتمر، لأنها غالبا تكون طيران، وتتخطى متوسط تلك الرحلات نحو 100 ألف جنيه.

أسعار الحج 2022

أما عن أسعار الحج 2022، فلم يتم تحديدها حتى الآن، لأن المملكة العربية لم تحدد اشتراطات الحج، وأعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء المناسك المقدسة، ومن المتوقع أن يتم تحديدها قبلها بفترة قصيرة.

وتوقع باسل، أن ترتفع الأسعار للضعف خلال موسم الحج للعام 2022.