بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار عمرة رمضان 2022.. «علشان تحجز»

بعد غياب استمر لمدة عامين للمعتمرين من خارج السعودية، عادت مواسم العمرة للمعتمرين من خارج السعودية مع بداية شهر رجب الماضي، بأسعار مرتفعة بشكل نسبي، الأمر الذي جعل المواطنين الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان الكريم الذي تفصلنا عنه عدة أسابيع يبحثون عن أسعار عمرة رمضان 2022 استعدادا لحجز رحلة عمرة خلال الشهر الكريم.

خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تيسير الإجراءات المفروضة على المعتمرين المصريين، والتي كان من أبرزها إلغاء الحجر الصحي وإلغاء إجراء تحليل الـ PCR الذي يتم إجراؤه قبل الرحلة بـ72 ساعة فقط، الأمر الذي أدى إلى قيام شركات السياحة بخفض أسعار العمرة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل خفض أسعار عمرة رمضان وفق ما أعلنته غرفة شركات السياحة.

أسعار عمرة رمضان 2022

أوضحت غرفة شركات السياحة أن رحلات العمرة ستشهد انخفاضًا في الأسعار بقيمة قد تصل إلى سعر يتراوح بين ألفي جنيه و 5 آلاف جنيه للفئة الاقتصادية، كما ستشهد رحلات الـ5 نجوم انخفاضا كبيرا أيضا.

أسعار عمرة رمضان 2022 ومطالبات بالتخفيض

وقال باسل السيسي نائب غرفة الشركات السيحية سابقا لـ«الوطن» إن تخفيف الإجراءات الاحترازية على المعتمرين يساعد على خفض أسعار رحلات العمرة إذ أن تلك الإجراءات كانت تؤدي لرفع أسعار الرحلات نتيجة للحجر الصحي الذي كان يلزم المواطنين بالبقاء في غرف الفنادق، ولكن بعد تيسير تلك الإجراءات سيكون هناك انخفاض في تلك الأسعار.

وناشد باسل السيسي شركات السياحة بضرورة تخفيض أسعار الرحلات بما يتناسب مع إمكانيات المصريين الراغبين في إجراء رحلات العمرة، وخصوصا في ذلك الموسم الاستثنائي في شهر شعبان ورمضان، نظرا لاشتياق المعتمرين لإجراء تلك الرحلة بعد غياب استمر لمدة عامين.

والجدير بالذكر أن وزارة السياحة كانت قد حددت الأعداد الخاصة بالمصريين المعتمرين لعام 2022، بعدد 60 ألف معتمر، ليتم تقيم التأشيرات بواقع 20 ألف تأشيرة كل شهر.