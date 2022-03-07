أسعار عمرة رمضان 2022.. الاقتصادي يبدأ من 28 ألف جنيه

عدلت شركات السياحة من أسعار العمرة لعام 2022 بعد قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء الحجر الصحى المؤسسي علي المعتمرين المصريين فضلا عن الغاء تحليل pcr الخاص بكورونا والذي كان يجريه المسافر قبل السفر للعمرة بنحو 72 ساعة علي الأكثر.

وقال علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ان أسعار العمرة 2022 سيتم تخفيضها بداية من الرحلات التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة بعد القرارات السعودية التي الغت العديد من الاجراءات التي كانت تدخل ضمن تكلفة البرنامج السياحى مثل الحجر الصحى المؤسسي بأحد فنادق المملكة العربية السعودية المخصصة لذلك لمدة 4 ليال ‘ إضافة إلي تحايل pcr التي كان يتم اجراؤها قبل السفر ‘ مشيرا إلي ان أسعار برامج العمرة 2022 ستكون علي النحو التالي :البرنامج الاقتصادي فئة 3 نجوم يبدأ من 28 ألف جنيه.

برنامج ال 4 نجوم يبدأ من 36 الف جنيه.

وأشار إلى ان أسعار برامج العمرة تتغير من شركة لأخري وفقا لمدة البرنامج ونوع التسكين بالفندق سواء ثنائي او ثلاثي او رباعي ‘ فضلا عن قرب الفندق من الحرم المكي .وكان حمزة عنبى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة قد أكد في تصريح سابق اليوم ل الوطن ان إلغاء الحجر الصحي المؤسسي للمعتمرين المصريين فور وصولهم للأراضي السعودية، سيسهم في انخفاض سعر برنامج العمرة المستوى الاقتصادي في حدود من 4 إلى 5 آلاف جنيه.

برنامج ال 5 نجوم يبدأ من 42 ألف جنيه

فيما ستنخفض أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم في حدود من 7 إلى 8 آلاف جنيه‘ وتابع "إلغاء الحجر الصحي المؤسسي سيجعل شركات السياحة تبدأ خط سير رحلاتها من جدة بدلا من المدينة المنورة ما يوفر نحو 1300 جنيه على الأقل في سعر التذكرة، كما أن هذا القرار يزيد من أعداد الفنادق المتاحة لإقامة المعتمرين في مكة والمدينة المنورة".