أحمد سعد يهنئ جمهوره بحلول رمضان بتلاوات قرآنية بصوته «فيديو»

حرص الفنان أحمد سعد علي تهنئة جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك بتلاوة قرآنية بصوتة.

وعلق أحمد سعد، قائلًا: «كل سنة وأنتم طيبين وشهر كريم مبارك علينا جميعًا».

أحمد سعد يطرح عاشق نبينا

و طرح المطرب أحمد سعد، الأحد الماضي، الدعاء الديني «عاشق نبينا»؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك، عبر قناته على «يوتيوب». حيث أعلن سعد عن الدعاء الديني عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من خلال نشر الكليب، وعلق عليه: «بمناسبة شهر رمضان الكريم.. دلوقتي على يوتيوب دعاء عاشق نبينا».

وقبل طرح الدعاء بيوم روج سعد للدعاء عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «بمناسبة شهر رمضان الكريم دعاء عاشق نبينا، بكره على قناتي على يوتيوب الساعة 7.. كل عام وكلكم طيبين».