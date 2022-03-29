طرح أوبريت «في ذكرى يوم الأرض» بمشاركة أحمد سعد وعدد من الفنانين

طرحت جمعية الثقافة والفكر الحر، أوبريت «في ذكرى يوم الأرض»، وذلك احتفالا بذكرى يوم الأرض الفلسطيني، المقرر الاحتفال به غدا الأربعاء 30 مارس، ويشارك به عدد كبير من الفنانين بمختلف البلدان العربية.

أحمد سعد يشارك في الأوبريت

الأوبريت يشارك فيه الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق، والفنان الفلسطيني محمد عساف نجم برنامج المواهب «آرب أيدل»، كما يشارك المطرب الشعبي الفنان أحمد سعد، وعدد من الفنانين الصاعدين أمثال عماد حسن، آية خلف، مهند خلف، وائل اليازجي، عبد المجيد عريقات، محمد عكيلة، محمد الديري.

الأوبريت من كلمات الشاعر مفيد الرموني، وألحان وائل اليازجي، وتوزيع موسيقى فهمي السقا، زمكس وماستر محمود عمار ووتريات الموسيقار مجد جريدة، وتصوير مصعب سمير، صائب عيد، منيب أبو حطب، وجرافيك مصعب سمير.

كلمات أوبريت ذكرى يوم الأرض

وتقول كلمات الأوبريت: «يا أمم الأرض أينما كنتم في الدنيا من مهد الحرف أناديكم من قلب الشرق نحييكم وضمير أسأله فيكم هل شجر لا ثمرا يعطى لا فيا هل بشر من غيره يأبى أن يحيا يا أمم الأرض إنا أعطيناكم حرفا بالحُب فعمد إنا أعطيناكم موسى، عيسى ومحمد وزرعنا النور بأعينكم وشذا الإيمان بأنفسكم».

وتقام حاليا احتفالية خاصة بطرح الأوبريت، وصور أبطال الأوبريت فيديو به كلمة منهم وكانت البداية مع لطفي بوشناق والذي أعرب عن سعادته الكبيرة للاشتراك في ذلك العمل وتقديم رسالة وطنية بأن الأمة العربية واحدة، وأن الأوبريت يقدم رسالة للعالم بأجمعه من الأمة العربية، معربا عن سعادته بالغناء مع عدد من الفنانين العرب كل واحد ممثلا دولته، متمنيا أن يقدم مثل هذا الأوبريت الكثير.

يوم الأرض الفلسطيني، هو احتفال سنوي للفلسطينيين، تعود أحداثه لعام 1976، ويعتبر حدثا محوريا في الصراع العربي الصهيوني على الأرض.