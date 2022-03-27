أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة عاشق نبينا «فيديو»

طرح المطرب أحمد سعد، اليوم، أغنيته الجديدة «عاشق نبينا»؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك عبر قناته على اليوتيوب.

أحمد سعد يروج لأغنية عاشق نبينا على إنستجرام

وروج سعد للأغنية عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من خلال نشر الكليب، وعلق عليه: «بمناسبة شهر رمضان الكريم.. دلوقتي على يوتيوب دعاء عاشق نبينا».

كما روج سعد أمس للأغنية عبر قناته على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «بمناسبة شهر رمضان الكريم دعاء عاشق نبينا، بكره على قناتي على يوتيوب الساعة 7.. كل عام وكلكم طيبين».

آخر أعمال أحمد سعد

وطرح سعد مؤخرا، أغنية «النفسية»، من ألبوم «وسع وسع»، وهي من كلمات صلاح مندي، وألحان تامر كروان، وتوزيع طه الحكيم، وميكس وماستر هاني محروس، وحققت نسب مشاهدات عالية عبر اليوتيوب.