معلومات عن أحمد السراجي.. أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات، والتى تستعد الوزارة لإطلاقها خلال هذه الفترة، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، تستهدف الربط بين خبراء الصناعة المصريين بالخارج، والمؤسسات المعنية بالدولة، وذلك بهدف تطوير المجال الصناعي.

وأشارت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، إلى أهمية جلسات وفعاليات مؤتمرات «مصر تستطيع»، حيث تساعد فى نقل وتبادل الخبرات بين الخبراء والعلماء المصريين بالخارج والداخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، معلومات عن أحمد السراجي، أحد الخبراء المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لما صدر في بيان لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

معلومات عن أحمد السراجي

1- مدير برامج الصناعة.

2- أستاذ الهندسة والتنمية المستدامة بجامعة لينكولن بالمملكة المتحدة.

3- يسعى إلى نقل خبراته، في إطار جهود الدولة المصرية في مواجهة قضية تغير المناخ، وفي إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27.

4- يشارك أحمد السراجي، خلال مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بندوة «دور الجامعات في الربط بين الصناعة من أجل تأثير إيجابي على المجتمع والاقتصاد القومي».

5- يناقش خلال مقترحه الخاص بنقل التعاون القائم بين جامعة لينكولن وشركة Eminox المتخصصة في صناعة تكنولوجيا الحلول المستدامة بهدف الحفاظ على البيئة، إلى مصر.

6- يهدف إلى خلق مسارات تعاون بين الجامعات والصناعة، لإحداث تغيير إيجابي ينعكس على المجتمع.

7- تمتلك شركة Eminox المتخصصة في صناعة تكنولوجيا الحلول المستدامة، 42 عامًا خبرة في صناعة السيارات.

8- تختص الشركة بمجال التحكم وتقليل الانبعاثات الضارة الصادرة عن محركات سائل النقل العام والمعدات الثقيلة.

9- الشركة أصبحت شريكا صناعيا مع الجامعة البريطانية في مصر.