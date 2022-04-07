15 معلومة عن هاني مصطفى.. خبير طيران عالمي يشارك بـ«مصر تستطيع بالصناعة»

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على حرص العلماء والخبراء المصريين بالخارج، على نقل وتبادل الخبرات مع الخبراء والعلماء المصريين في الدخل، من خلال حضور جلسات سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي تستعد الوزارة خلال هذه الفترة لإطلاق النسخة السادسة منها، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 15 معلومة عن هاني مصطفى أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقًا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

15 معلومة عن هاني مصطفى أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»

1- رائد الثورة الصناعية الخامسة.

2- خبير الطيران العالمي.

3- ممثل الحكومة الكندية في تقنية الطيران لدى حلف الأطلسي.

4- 40 عاما خبرة رئيسًا لأبحاث محركات الطائرات.

5- يعد أحد أبرز خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

6- سيناقش خلال فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، محور إنشاء تحالف مصري لربط الجانب الأكاديمي بالصناعة.

7- يدعم التحول الرقمي في مصر من خلال محاور أكاديمية وصناعية واستشارية بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والطيران المدني والهيئة العربية للتصنيع.

8- شارك الخبير المصري العالمي في بالحضور والإعداد لمنتدى بجامعة الجلالة حول التحول لمجتمع رقمي أخضر، وهو المنتدى الذي يستهدف جذب الخبرات الأجنبية في مجالات البحوث والتطوير.

9- حرص خلال زيارته إلى وطنه الأم على التعاون مع عدد صخم من الجهات و نقل خبراته الاستثنائية مع عدد كبير من الوزارات والهيئات.

10- يعمل أستاذا بجامعة كيبك بمونتريال كندا.

11- أستاذ كرسي شركة سيمنز لتقنيات الثورة الصناعية الخامسة.

12- أستاذ كرسي وكبير الخبراء بشركة «برات آند ويتني» العالمية لتقنيات محركات الطائرات.

13- يعد من أبرز العلماء أكاديميا، حيث نشر أكثر من 90 بحثا في محركات الطائرات، حيث حصل على أكثر من 30 جائزة ووساما محليا وعالميا.

14- أسهم في إنشاء تحالف الجامعات الأهلية الجديدة، لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة.

15- هو مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للابحاث والتدريب لوضع خطة متكاملة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الخامسة في مصانع الهيئة وبالتعاون مع الجامعات المصريةً والكندية.