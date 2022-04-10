النقل تدشن المرحلة الأولى من خدمات نقل الركاب لربط مراكز سوهاج بالعاصمة

دشن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، المرحلة الأولى من خدمات نقل الركاب بمحافظة سوهاج، لربط مراكز المحافظة بالعاصمة بعدد 25 ميني باص لشركة حورس للنقل والشحن والتفريغ.

وأكد الوزير، أنّ التدشين يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتقديم الخدمات اليومية بكفاءة وفاعلية، مضيفا أنّه ونظرا لكون عملية الانتقال من مكان إلى آخر، أحد أهم الخدمات.

النقل الأخضر المستدام

وأشار إلى أنّ وزارة النقل، وضعت خطة شاملة لتقديم خدمات النقل الأخضر المستدام بهدف تحقيق الأمان والراحة والاقتصاد والمحافظة على صحة المواطن وتوفير بيئة نظيفة لربط محافظات الجمهورية ببعضها، وعواصم المحافظات والمراكز التابعة لها، لافتا إلى الحرص على أن تكون وسائل التنقل مزودة بجميع وسائل الراحة والأمان، ومعلومات عن الرحلة، بما يحقق توفير أكبر في الوقت المهدر من عملية الانتقال لتعظيم معدل النمو في الناتج المحلي، من خلال زيادة ساعات العمل المتاحة وتسهيل الانتقال من وإلى مناطق العمل في أقل زمن ممكن.

وأضافت أنّ وزارة النقل، نسّقت ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بشكل مباشر مع المحافظين، بهدف الوصول لجميع مواطني الجمهورية بخدمات نقل مميزة تحقق الرضا المجتمعي لهم، حيث جرى توفير هذه الخدمات لمحافظات القليوبية والدقهلية والإسكندرية، وهي تعمل حاليا بانتظام منذ عدة شهور، إضافة إلى المدن العمرانية الجديدة والعبور وبدر والعاشر من رمضان والشروق.

وتابع: «انتهى الجهاز من ترسية الخدمات في محافظة الفيوم وكفر الشيخ، واليوم ندشن الخدمة لأهالينا في سوهاج، والتي تعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطن، من لحظة خروجه من منزله حتى يعود إليه، وبالتكامل مع جهود الدولة لتحسين مستوى الإسكان الاجتماعي الاستثماري، وتوفير المسكن الآمن والمناسب لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري في جميع نواحي الحياة، بهدف تعزيز الانتماء لوطننا الحبيب، وحث المواطنين على بذل المزيد من الجهد لإعادة بناء وطننا الحبيب وتحقيق جودة الحياة يد بيد بين القيادة السياسية، بالاشتراك مع المواطن».

ولفت إلى أنّ المواطن شريك للتنمية والتطور وتحقيق الرخاء للوطن، للحفاظ على أرض الحضارات والارتقاء بوطن يفخر به ويتباهى به القاصي قبل الداني، كما أنّ الخدمات التي نقدمها اليوم ما هي إلا المرحلة الأولى من بناء نظام نقل آمن ومريح ومتطور واقتصادي لأبناء سوهاج.

وأكد أنّه سيتم بعد ذلك زيادة العرض بين وسائل النقل ليتناسب مع حجم الطلب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أنّ المشروع ينفذ بأيادٍ مصرية خالصة، بداية من طرح المشروع وتصنيع الأتوبيسات بنسبة مكون محلي تتجاوز 60% ومشغل مصري من أبناء سوهاج.

ودعا الوزير، رجال الأعمال بسوهاج، للاستثمار في مجال خدمات النقل البري للركاب والبضائع لخدمة أهالي سوهاج من خلال مستثمر محلي وطني يشعر بقيمة الاحتياج لهذه الخدمات، مشيرا إلى أنّ الوزارة تضع كل هيئاتها في خدمة مواطني سوهاج، بهدف تقليل الفجوة بين العرض والطلب على النقل، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدل النمو في الناتج المحلي والاكتفاء الذاتي وتعظيم القدرة التصديرية.