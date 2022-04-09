وزير النقل يدشن مشروع النقل الجماعي بسوهاج غدا.. 24 ساعة وتعريفة موحدة

تستقبل محافظة سوهاج، غدا الأحد، الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، فى زيارة تبدأ بتدشين خطوط النقل الجماعي من أمام الديوان العام لمحافظة سوهاج.

ويهدف مشروع النقل الجماعي إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، ووجود نقل جماعي منظم وآمن يتم السيطرة عليه حرصا على حقوق المواطنين، مع وجود تعريفة موحدة لكل خط لايتم زيادتها إلى من خلال محافظة سوهاج، وذلك حماية لحقوق المواطنين من ستغلال السائقين.

المشروع يعمل على مدار 24 ساعة

ويعمل المشروع على مدار 24 ساعة، بمعدل سيارة كل ساعة لحل أزمة المواصلات وانقطاعها مساء من وإلى المراكز، ما يجعل المواطنين أكثر عرضة للخطر والاستغلال.

يذكر أن المشروع يتم بالتعاون بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي التابع لوزارة النقل والأجهزة التنفيذية في محافظة سوهاج، وبدعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

خطوط سير المشروع من وإلى مدينة سوهاج

ويأتي المشروع ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ويخدم كل أبناء سوهاج من خلال الربط بين مدن المراكز المختلفة وبين مدينة سوهاج، إذ تبدأ الخطوط بخطوط «طهطا - سوهاج»، و«المراغة - سوهاج»، و«الكوثر - سوهاج»، و«ساقلتة - سوهاج»، و«المنشأة - سوهاج»، و«العسيرات - سوهاج»، و«جرجا - سوهاج».

والمشروع يوفر عددا من سيارات الميني باص مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل خدمة «واي فاي»، مع وجود تسعيرة محددة ومواعيد تحرك ثابتة من وإلى محطة الوصول أو الانطلاق دون الالتزام بعدد الركاب.