وزير النقل يتابع تطوير وتوسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان،محافظ القليوبية، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة، والمهندس علي عياد، رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري، أعمال تطوير وتوسعة الطريق، في إطار المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل، وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي، ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

تفقد وزير النقل، 2 كوبري علوي عند عرب الرمل و أجهور الرمل على طريق (القاهرة – الإسكندرية) الزراعي بطول 1500 متر في الاتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية بعرض 12 مترا، إضافة إلى طريق سطحي يمين ويسار بعرض 3 حارات مرورية.

منع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية

وانتهى اتجاه القاهرة الى الإسكندرية بالكامل، وتمّ تحويل المرور عليه، والانتهاء من أعمال التوسعة السطحية في اتجاه الإسكندرية، وجرى البدء في اتجاه من الإسكندرية للقاهرة، حيث يساهم المشروع في تخفيف الزحام عند منطقة عرب الرمل ومنطقة أجهور الرمل، ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين، وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي، خاصة مع وجود مزلقانات عند مداخل هذه المناطق على خط القاهرة الإسكندرية للسكة الحديد.

وتفقد الوزير عدد من قطاعات الطرق بالطريق، مثل تطوير المسافة من الطريق الدائري حتى طوخ بطول 22كم، ورفع كفاءة الطريق، كما اطلع على معدلات تنفيذ عدد من القطاعات الأخرى، مثل رفع كفاءة الطريق وتوسعته في المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم، ورصف ورفع كفاءة الطريق الحر (دفرة / كفر الزيات).

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

واستعرض الوزير معدلات تنفيذ وإنشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بتكلفة إجمالية نحو ملياري جنيه، والانتهاء من تنفيذ كباري الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ طنبشا،وإنهاء اتجاه الإسكندرية بالكامل لكوبري عرب الرمل أجهور، وجار العمل بكباري جنبواي (صفط الحرية)، ودسونس / أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي)، كما تم الانتهاء من كوبري دسونس/ الحلفاوية للمشاة.

وتساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وأكد وزير النقل ضرورة تنفيذ هذه الكباري وفقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية، مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، والتنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.