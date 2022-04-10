مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم «موتوسيكل وتوك توك» بالإسماعيلية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه في حادث مروري على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، قرب قرية نفيشة، على بعد 7 كيلو مترات تقريبا من مدينة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم توك توك، مع دراجة نارية.

تفاصيل حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك

وقال شهود عيان إن الدراجة النارية اصطدمت بالتوك توك، مما تسبب في إصابة قائد الدراجة النارية بإصابات بالغة لحظة سقوطه، وإصابة سائق التوك توك بكسور مختلفة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ، نقلتا كلا من يوسف إبراهيم وشهرته «يوسف الحاوي»، 17 عاما، مصابا بنزيف داخلي في البطن وكسور مضاعفة، ومحمد السيد، سائق التوك توك، مقيم بقرية أبو عطوة، مصابا بكسور مختلفة في أنحاء الجسم.

وفاة سائق الموتوسيكل

وقالت المصادر الطبية إن المصاب الأول وصل في حالة غير مستقرة واضطراب في درجة الوعي، وجرى إدخاله غرفة العمليات لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.

وأضافت المصادر أن الثاني مصاب بكسر مضاعف في الساق اليمنى وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم وحالته شبه مستقرة، وجرى وضعه تحت الملاحظة في المستشفى.