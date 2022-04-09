عاجل.. مقتل أب على يد نجله في الإسماعيلية

لقي شخص في الأربعينيات من العمر مصرعه، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، على يد نجله في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مركز شرطة القنطرة شرق بمصرع أب على يد نجله في قرية الأبطال شرق البحيرات، ونقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى القنطرة المركزي.

تفاصيل الواقعة

وقالت مصادر أمنية، إن الشاب مرتكب الواقعة مُهتز نفسياً، ونجحت الشرطة في القبض عليه بعد ارتكابه للجريمة.

وأضافت المصادر، أن الشاب اعتدى على والده بسلاح أبيض «سكين مطبخ»، ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة تسببت له في نزيف أدى إلى وفاته.

وقالت المصادر، إن المجني عليه يدعى عوض. ع، في العقد الخامس من العمر، ومقيم بمركز القنطرة شرق، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى.

انتقال المباحث الجنائية لمكان الحادث

وأمر اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق من المباحث الجنائية برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي، وضباط إدارة البحث لفحص الواقعة.

وألقت قولت الشرطة، القبض على المتهم، وتحفظت على الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت العامة لتولي التحقيقات.