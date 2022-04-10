«الصحة»: فحصنا 2.8 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف عن ضعاف السمع

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل فحص 2.8 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف عن ضعاف السمع وحديثي الولادة، موضحًا أن هذه المبادرة تشبه التطعيمات الإجبارية، حيث يتم عمل مسح سمعي لكل الأطفال الذين يتم ولادتهم، سواء كانوا من المصريين أو غيرهم.

الطفل لن يحتاج إلى حياة من نوع خاص

وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد: «نتيجة للدراسات العلمية التي أثبتت أن الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر في حالات ضعف السمع قبل سن الـ5 سنوات، ينتج عنه استكمال الطفل مسار حياته الطبيعية بنسبة تزيد عن 95%، ولن يحتاج إلى حياة من نوع خاص، ويشارك بكامل طاقته وفعاليته في المجتمع سواء على مستوى التعليم أوالوظيفة».

عبدالغفار: نجري الفحص على مرتين في الوحدة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «في البداية نجري الفحص على مرتين في الوحدة، حيث نجري الفحص السمعي عند استصدار شهادة الولادة، وإذا لم تكن نتيجة الفحص الأولى سليمة يحصل أهل الطفل على موعد لإجراء فحص ثانٍ، ثم يحول إلى مراكز التشخيص التخصصية إذا لم يكن التشخيص ناجحًا، وإذا ثبت أن الطفل في حاجة إلى جراحة زراعة قوقعة، فإن الطفل يحول إلى أحد اللجان المتخصصة في التأمين الصحي ويتم إجراء التدخل الجراحي».