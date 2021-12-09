تزايد البحث من قبل المواطنين في الساعات الماضية عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وتجنب المضاعفات الناتجة عن التعرض للإصابة بأحدى المتحورات التي طرأت على الفيروس.

وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل لقاح فيروس كورونا المستجد

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، أن موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح فيروس كورونا المستجد، متاح لكافة المواطنين بصورة دائمة ومجانية، ويمكن للمواطنين الذين يحق لهم الحصول على اللقاح التسجيل والانتظار لحين الحصول على اللقاح وفقا للبيانات المسجلة على الموقع.

وكشف الصحة عن الخطوات التي يجب على المواطنين إتباعها عند الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك تسهيلا على المواطنين لكتابة البيانات المطلوبة وفقا للخانات المحددة على موقع وزارة الصحة.

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنـــــــــا.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.