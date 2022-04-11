لمرضى السكر في رمضان.. «الصحة» تحذر من تناول المخللات والحوادق

قدمت وزارة الصحة والسكان، طعاما صحيا مناسبا لمرضى السكر في رمضان، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لتغير المفهوم الصحي لدي المواطنين والنهوض بالصحة العامة.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، على مرضى السكر في رمضان، تأخير السحور قدر الإمكان، محذرة من تناول الخللات والحوادق لمرضى السكر في رمضان، ونصحت بأهمية تناول الفول، وتجنب الشاي والقهوة، حتى لا يحدث إدرار للبول.

لمرضى السكر في رمضان.. شرب المياه بكثرة بين الإفطار

أضافت وزارة الصحة والسكان، لا بد من شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور، إذ أن الجسم يحتاج من 6 لـ8 أكواب كبيرة من المياه، مشيرة الى ضرورة قياس السكر قبل الفجر لمرضى السكر.

أصحاب الأمراض المزمنة ولقاح كورونا

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان، مناشدتها بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية خلال شهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، ونشرت الإجراءات الإحترازية التى يجب على المواطنين اتباعها خلال الشهر الكريم، وتتضمنت ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الإجتماعي، وتطهير الأسطح جيدا، والمداومة على غسيل اليدين.

وناشدت المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بضرروة الحصول على لقاحات كورونا، مشيرة إلى عمل مراكز تلقي لقاح كورونا خلال شهر رمضان، وقالت إن جميع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية تعمل على فترتين واحدة صباحا وأخرى مساء، ونستقبل شحنات بصفة مستمرة من لقاحات كورونا.

وأكدت أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، لا تستدعى القلق أو الخوف أو التوتر، فهي تشبه التطعيمات الإجبارية للأطفال، تتلخص في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم، وإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرة إلى التوسعات التى تقوم بها الدولة المصرية.