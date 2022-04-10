«الصحة» تحذّر هذه الفئات من أضرار العرقسوس في شهر رمضان

حذّرت وزارة الصحة والسكان، من أضرار تناول العرقسوس لمرضى الكلى في رمضان، مشيرة إلى أنّه يعمل على زيادة نسبة البوتاسيوم في الجسم، فضلا عن تسببه في العديد من المضاعفات الصحية، كما أوضحت أنّ البوتاسيوم هو العدو الأول لمرضي الكلى، إضافة الى تأثيره على عضلة القلب.

هل العرقسوس يرفع الضغط؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي أجاب على سؤال «هل العرقسوس يرفع الضغط؟»، تناول العرقسوس يعمل على ارتفاع ضغط الدم لمرضي الضغط ويجب الحذر منه، ولكن الصيام بشكل عام مفيد لمرضي ارتفاع ضغط الدم.

هل العرقسوس يرفع من نسبة السكر في الدم؟

وأضافت الوزارة، أنّه حال رغبة الأشخاص الأصحاء في تناول العرقسوس، فيجب تناوله بكميات قليلة لا تزيد عن 3 أكواب يوميا فقط، محذّرة من أنّ زيادة تناول العرقسوس، يعمل على رفع مستوى السكر في الجسم: «العرقسوس مفيد للجسم وزيادة معدلات الحرق، لكن عند استهلاكه يجب الترشيد فيه».

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، الفئات الأكثر استفادة من الصيام خلال شهر رمضان الكريم، وجاءت وفقا لوزارة الصحة والسكان، كما يلي: «أصحاب الوزن الزائد»، فالصيام يعمل على فقدان الوزان، و«مرضى السكري» في بداياته، و«مرضى الدهون الثلاثية» و«مرضي الكوليسترول»، مشيرة الى أنّ هذه الفئات تستفيد تماما من الصيام، إذ إنّه جزء من رحلة علاجهم.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الموقع الرسمي لها أو الخط الساخن 105، لاستقبال الشكاوى والاستفسارات المختلفة بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.