«الإسكان الاجتماعي»: فرق رصد لملاحقة الصفحات المزيفة عبر مواقع التواصل

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بالصندوق تعمل بصورة مستمرة ولحظية لمتابعة كافة ما يتم نشره من أخبار ومعلومات عن الصندوق ومشروعاته المختلفة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

الرصد هدفه التعقيب على الأخبار وحماية المواطنين

وأوضح بيان صادر عن الصندوق عبر «فيس بوك»، أن فرق الرصد هدفها التعقيب على الأخبار لحماية المواطنين من الانسياق خلف المعلومات المغلوطة التي تنشرها بعض الجهات سواء عن قصد أو غير قصد.

وأضاف «البيان» أن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بالصندوق ركزت خلال الفترة الأخيرة بصورة متزايدة على متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروعات الصندوق المختلفة، وذلك بالتزامن مع طرح وحدات سكنية جديدة جاهزة للتسليم الفوري ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل ضمن مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة».

عبدالحميد: لدينا مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال المقدمة للمواطنين

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم عمل بلاغات لموقع «فيس بوك» ضد الصفحات التي تنتحل اسم الصندوق سواء بصورة جزئية مثل «صندوق الإسكان الاجتماعي» أو بصورة كلية مثل «صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى».

وكذلك مختلف الصفحات الأخرى التي تدعي قدرتها على تقديم مساعدات للمواطنين وحجز وحدة سكنية لهم، كما تجهز الفرق القانونية داخل الصندوق بلاغات رسمية لتقديمها للجهات المختصة ضد هذه الصفحات والجهات التي تقف وراءها.

وأكدت «عبدالحميد» أن فرق الرصد والمتابعة تقوم أيضًا بمتابعة الصحف الإلكترونية والورقية على حد سواء، وتعمل على التواصل مع المؤسسات الإعلامية المختلفة لتصحيح الأخبار التي تحتوي على معلومات غير صحيحة.

وأهاب الصندوق بكافة المؤسسات الإعلامية ضرورة التواصل مع الجهات المختصة داخل الصندوق للتأكد من المعلومات قبل نشرها للمواطنين منعًا لحدوث أي بلبلة في صفوفهم، موضحًا أن فرق الرصد والمتابعة نجحت في رصد ما يقارب من ألف خبر فى كل من شهري فبراير ومارس الماضيين، بمجموع أخبار يقترب من ألفي خبر خلال شهرين، بمتوسط يقترب من ٣٥ خبرًا يوميًا، ما يوضح الاهتمام المتزايد بالوحدات التي يطرحها الصندوق ضمن مشروعاته المختلفة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.