«مي عبدالحميد» عن طرح الإسكان المتوسط: بعض الوحدات قسطها أقل من ألف جنيه

قالت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مشروعات الإسكان المتوسط تتضمن مساحات متنوعة بداية من 106 مترات مربعة حتى 115 مترًا مربعًا، كما أنّ مستويات التشطيب مختلفة، ويعتبر مشروع «جنة» أعلى مستويات التشطيب، يليه «دار مصر»، ثم مشروع «سكن مصر»، لافتةً إلى أن قسط بعض الوحدات في الطرح الثاني أقل من ألف جنيه، والمقدم يتراوح بين 15% إلى 20% والباقي يُقسط على 25 أو 30 سنة.

وأضافت «عبدالحميد» في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء DMC، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي على قناة DMC: «طرحنا 7 آلاف وحدة في الطرح الثاني وهي جاهزة للتسليم الفوري، وجرى تنسيق الموقع في قلب العمراني وبالتالي فإنها جاهزة للسكن فورًا، وبالنسبة للشروط فإننا نطرح الإعلان الثاني بنظام التمويل العقاري ضمن مبادرة الـ3% وتقسيط قيمة الوحدات فيها على 30 سنة بشرط أن يقل ثمنها عن 1.4 مليون جنيه، ويجب ألا يتجاوز دخل الأسرة 14 ألف جنيه و10 ألاف جنيه للأعزب».

مبادرة الـ8%

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: «هناك مستويات دخل أعلى وأسعار وحدات أغلى من 1.4 مليون جنيه وستطبق عليهم شروط المبادرة الأخرى وهي مبادرة الـ8% ومدة التقسيط فيها تصل إلى 25 سنة».

وأكدت، أن مبادرات البنك المركزي غير مسبوقة، وأسعار الفائدة أقل من أسعار التمويل العقاري كثيرًا، موضحًا: «حجم دعم كبير في الفائدة طول مدة التمويل بما يوازي ضعف ثمن الشقة نفسها».

كل الفئات مستهدفة

وأكدت، أن القيادة السياسية تستهدف حصل كل الفئات على الوحدات بأيسر الشروط، وسيكون هناك أكثر من طرح في إطار هذه المبادرات في فترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر عندما تكون الوحدات جاهزة للاستلام الفوري.