شقق الإسكان المتوسط 2022.. اعرف موعد الطرح وقيمة مقدم الحجز

يشهد «جوجل» خلال الوقت الراهن عمليات بحث عدة، حول موعد طرح شقق الإسكان المتوسط 2022، إذ يريد عدد كبير من متوسطي الدخل، معرفة موعد حجز شقق الإسكان المتوسط بالطرح الجديد، وذلك تزامنا مع انتهاء فترة حجز شقق الإسكان المتوسط، التي جرى طرحها فبراير الماضى، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موعد طرح شقق الإسكان المتوسط 2022، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

موعد طرح شقق الإسكان المتوسط 2022

وعن موعد طرح شقق الإسكان المتوسط 2022، صرحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال مداخلة تليفزيونية، أنه من المتوقع أن تطرح شقق الإسكان المتوسط 2022 على نهاية شهر يونيو المقبل.

شقق الإسكان المتوسط 2022

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أعلنت خلال الشهور القليلة الماضية، عن طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن 3 مشروعات من مشروعات الإسكان المتوسط، وهي: (سكن مصر، دار مصر، جنة)، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل.

وشمل طرح شقق الإسكان المتوسط، عدد من المدن الجديدة، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر مربع، و151 متر مربع، وأسعار مختلفة، تختلف من مشروع لآخر، وبمقدم حجز 40 ألف جنيه لشقق سكن مصر، و60 ألف جنيه لشقق دار مصر، و80 ألف جنيه لشقق جنة.

وتسلم شقق الإسكان المتوسط للعملاء الفائزين على الفور، وهم الذين انطبقت عليهم شروط الحجز، وقاموا بسداد المقدم، وقاموا بعملية التسجيل الإلكتروني وحجز الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة لها، عن طريق زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.