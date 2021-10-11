مي عبدالحميد: «سكن لكل المصريين» أكبر مشروع إسكان بالعالم

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الكثيرين من المواطنين حريصون على حجز الوحدات السكنة الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي، فشروط الصندوق تسهل حصول المواطنين على شقق جاذبة للغاية، والإقبال فاق التوقعات في الكثير من الأماكن، «الناس اللي مقدمة أكثر من الشقق المطروحة، وهذا يعني أن الشروط أصبحت مناسبة أكبر للمواطنين».

حصلنا على أكبر برنامج تمويل سكني في العالم من صندوق النقد

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والذي يُعرض على شاشة «التلفزيون المصري»، أن الصندوق حصل على أكبر برنامج تمويل سكني في العالم من صندوق النقد الدولي، حيث حصل على 1.3 مليار دولار على مدار الـ10 سنوات الماضية، وهذا يعتبر قصة نجاح غير متكررة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأولويات في حجز الوحدات السكنة تتمثل في المتزوج الذي يعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب.

جميع المتزوجين ويعولون سيحصلون على وحدات سكنية

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، إلى أن «المتوقع أن جميع المتزوجين ويعول سيحصل على وحدات سكنية»، فمشروع «سكن لكل المصريين» يعتبر أكبر مشروع إسكان فى العالم، وشروط هذا المشروع جاذبة جداً، وتلائم الجميع، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم وحدات أكثر، كما أن شروط الحصول على شقة في سكن لكل المصريين تنطبق على الكثير من المواطنين، مؤكدة أن عدد المواطنين الذين قدموا أكثر من الشقق التي تم طرحها، وهذا جعلنا نلجأ إلى نظام الأولوية في أكثر من 30 موقعا.