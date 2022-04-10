«غمزة عينه» سر تألقه.. أول تعليق من نفادي الحكيم صديق الكبير أوي

خطف الفنان حاتم صلاح الأنظار إليه، من خلال مشاركته في مسلسل «الكبير أوي 6»، حيث تصدر مؤشرات البحث على موقع «جوجل» ومنصات التواصل الإجتماعي، بـ«غمزة عينه»، التي وصفها الفنان أحمد مكي «غمزة غير مبررة درامياً».

ويجسد الفنان حاتم صلاح، في مسلسل الكبير أوي 6، شخصية «نفادي الحكيم»، صديق الكبير أوي منذ مرحلة الطفولة، وتعتبر هذه الشخصية من الشخصيات الجديدة التي تظهر لأول مرة ضمن أحداث الجزء السادس من الكبير أوي، وعبر «حاتم»، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، عن سعادته برد فعل الجمهور عن دوره الذي يقدمه وسط كوكبة من النجوم الكبار، قائلًا: «ماكنتش مصدق إنه هييجي رمضان وأقف وسط الممثلين العظام دول، كوميديانات مصر اللى كتبوا تاريخ في الكوميديا».

رد فعل نفادي الحكيم بعد إشادة الجمهور

«اللهم أدمها نعمة»، بهذه الكلمات عبر الفنان حاتم صلاح عن سعادته البالغة بظهوره خلال الحلقات الأولى من «الكبير أوي»، ووجه الشكر لعدد من النجوم كانوا أصحاب الفضل عليه، وهم أصدقاؤه من فرقة مسرحية 1980 وانت طالع، الفنان أحمد مكي، المخرج أحمد الجندي، الفنان أحمد أمين الذي اكتشف موهبته وقدمها للجمهور في برنامج أمين وشركاه.

أشهر إفيهات نفادي الحكيم

ومن أشهر إفيهات نفادي الحكيم بأحداث مسلسل الكبير أوي 6، «نفادي صاحبك وحبيبك.. هتسيبه انت ونصيبك»، «رميت تجاوي العشم وقلت بالتوفيق سقيتها صبر وأمل طرحت يا دوب خوازيق».

ويعرض مسلسل «الكبير أوي 6» على قناة ON الساعة 6:20 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، على قناة ON.

أبطال مسلسل «الكبير أوي 6»

يشارك في بطولة مسلسل «الكبير أوي 6»، أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.