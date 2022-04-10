مصمم العروسة في مسلسل «الكبير أوي 6» يكشف كواليس تصميمها (صور)

كشف المهندس أحمد أبو عقرب مصمم عروسة «لعبة السبيط» في مسلسل «الكبير أوي 6»، عن كواليس تصميمها بالصور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر «أبو عقرب» مجموعة صور أثناء تنفيذ العروسة الضخمة في لعبة «السبيط»، وعلق عليها قائلا: «كواليس تنفيذ عروسة المولد بـ"الكبير أوي" الجزء السادس، كان ليا شرف نحت وتنفيذ العروسة دي بحجم 370 سم، كان مجهود كبير، وخدت وقت فيها أوي، وكان مطلوب ماكنيزمات وحاجات، كنت أول مرة أنفذها بالحجم ده.. الحمد لله تعبي مراحش هدر، والحلقة بقت trend شكرا للبشمهندس الكبير سامر الجمال على ثقتك فيا في التنفيذ».

ملخص الحلقة 8 من مسلسل «الكبير أوي 6»

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل «الكبير أوي6»، إذ جرى استكمال اللعبة بعدد من المسابقات، وكانت المسابقة الأولى مسابقة «البيضة»، ليكون الكبير فريقا مكونا من زوجته وأبنائه، وأثناء اللعب يخرج الكبير ومربوحة بعد أن فدت مربوحة ابن الكبير «جوني»، لينجح أبناؤه «العترة» و«جوني» في استعادتهما مرة أخرى داخل اللعبة قبل انتهاء الوقت المحدد، لينتهي بفوزهم في المسابقة.

وتأتي المرحلة الثانية، وهي مسابقة «كيكة على العالي»، وفيها تم استغناء ابناء الكبير عن والدهم وتم استبداله بـ«هجرس»، ليضطر الكبير في تكوين فريق آخر.

مسلسل «الكبير أوي 6»

مسلسل «الكبير أوي 6»، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي وبطولة الفنان أحمد مكي، ويشاركه كل من بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، هشام إسماعيل، محمد سلام، يتم عرض المسلسل حصريا علي شبكة قنوات «ON E» بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.